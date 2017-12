Zeeland wordt wakker: Nollebos, brandweercommandant en hittestress

(foto: Omroep Zeeland)

Nollebos

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Vlissingen heeft ingestemd met een voorstel over uitbreiding van de Kanovijver en de sauna in het Nollebos. Het college van burgemeester en wethouders liet het afgelopen jaar onderzoek doen naar twee locaties in het bos waar de kanovijver het de sauna zouden kunnen uitbreiden.

Lees ook:

Edith van der Reijden (foto: Veiligheidsregio Zeeland)

Brandweercommandant

Zeeland krijgt een vrouwelijke brandweercommandant. Veiligheidsregio Zeeland is akkoord gegaan met de benoeming van Edith van der Reijden (52) per 1 maart 2018 tot commandant en bestuurssecretaris.

Lees ook:

Weerstation in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Hittestress

Zeeuwse hitte is niet anders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Doordat onze provincie omgeven is door zee, hadden de onderzoekers het idee dat er misschien verschil zou zijn.

Lees ook:

In 's-Heerenhoek was er gisteren ook mist (foto: Piet Grim | Verzeeuwigd)

Het weer

Vandaag is het opnieuw bewolkt en nevelig. Vooral vanochtend hangt er ook mist en valt er soms wat regen of motregen. Vanmiddag is het meestal droog. Er staat weinig wind en het wordt 9 of 10 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en vormt zich weer mist. Het wordt minimaal 7 graden.