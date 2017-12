Goese winkeliers die zondag open zijn riskeren boete van 20.500 euro

De Grote Markt in Goes (foto: André Vermeulen | Verzeeuwigd)

"Er is sprake van een economisch delict dus dan praat je gauw over een boete van zo'n 20.000 euro", reageert burgemeester Herman Klitsie van Goes. "Dan moeten de winkeliers hun eigen afweging maken, maar misschien helpt onze brief om de verstandige keuze te maken."

Klitsie: 'Die acht zondagen liggen vast'

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er maximaal acht koopzondagen per jaar zijn. Welke zondagen dat zijn is afgesproken door de Ondernemers Organisatie Goes. Eerst zat 24 december daar ook tussen, maar later is besloten om die koopzondag te verplaatsen naar de 17e.

"De acht koopzondagen in Goes liggen vast. In overleg met de centrumondernemers wordt bepaald op welke data die zijn en die zijn nu op. Door de winkeliers en de centrumondernemers is dit ook allemaal vastgelegd", zegt burgemeester Klitsie. "Dus ze weten het, om het zo maar eens te zeggen."

Boete delen

Het idee was dat de winkeliers die open wilden, elkaar op de hoogte zouden houden via WhatsApp, schrijft de PZC. Mocht er een controle zijn bij één van de winkels, zouden de anderen snel sluiten. De mogelijke boete zou dan worden gedeeld.

Een oogje dichtknijpen voor de winkeliers die toch open willen, is geen optie. "Dat moeten we niet doen. Ik denk dat iedereen weet dat dit heel gevoelig ligt in Goes. Maar we hebben het ook gewoon met elkaar afgesproken. Het is nou eenmaal wettelijk bepaald en vastgelegd."

Voorzitter Ron Derks van OOG zegt dat de discussie over de koopzondag is gesloten. "Het is een bestaande regeling die de burgemeester hanteert. Wij kunnen daar niets aan veranderen en leggen ons erbij neer."