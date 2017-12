Tien verdachten opgepakt in 'Zeeuwse' phishingzaak

Opsporing telefonische oplichters politie - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De phishingbende maakte mogelijk honderden slachtoffers en verdiende daarmee waarschijnlijk miljoenen euro's. Ze waren er hoogstwaarschijnlijk al jaren mee bezig toen ze tegen de lamp liepen.

Hoofdverdachten

Een 23-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige vrouw uit Almere zijn de hoofdverdachten. Ze werden vorige maand opgepakt, maakte de politie vanmorgen bekend. Zij stuurden e-mails die zogenaamd waren verzonden door een bank en stuurden de slachtoffers naar nagemaakte sites. Ze kregen zo bankgegevens en pincodes in handen. Vervolgens vroegen ze nieuwe bankpassen aan.

Die werden door handlangers uit de brievenbussen gevist. Met de bankpas en de gegevens sluisden ze snel geld weg naar anderen. Ook bestelden ze allerlei spullen bij webwinkels.

Handlangers opgepakt

Naast de twee hoofdverdachten zijn er ook acht mensen gearresteerd voor het onderscheppen van de bankpassen en het ontvangen van het geld. Deze handlangers uit Rotterdam, Rijswijk, Den Haag, Amsterdam en Gouda van tussen de 17 en de 30 jaar werden tussen 31 oktober en 13 november opgepakt.

Het onderzoek startte begin van dit jaar, na de aangifte van akkerbouwer en ondernemer Hanne Doeleman uit Nieuwerkerk. In het televisieprogramma EenVandaag doet hij zijn verhaal.

Doeleman vroeg vorig jaar vlak voor kerst een nieuwe pas aan bij zijn bank, dacht hij, maar in werkelijkheid vulde hij zijn bankgegevens en pincode in op een website van de bende. Zijn nieuwe pas werd niet bij de ondernemer afgeleverd, maar onderschept door de bende.

Geld overgeboekt

Doeleman logde een paar dagen later in bij zijn bank en zag daar dat er in totaal 215.000 euro was afgeboekt. De bende heeft met zijn bankrekening Macbooks, merkkleding, iPhones en juwelen via internet aangeschaft. Ook is er geld overgeboekt naar andere rekeningen.

Doeleman deed aangifte er werd een onderzoek opgestart. Daarbij werkte team Digitale Opsporing van de politie Zeeland-West-Brabant samen met de eenheid Den Haag, maar ook met meerdere banken, die samen met politie en justitie zijn vertegenwoordigd in de Electronic Crimes (ECTF), en met de Fraudehelpdesk. Meerdere nieuwe aanhoudingen worden niet uitsloten.

Valse e-mails

Daarnaast roept de politie op om waakzaam te blijven en niet in valse e-mails te trappen. Maar dat wordt steeds lastiger, zegt Hanneke van Orten van het team Digitale Opsporing. "Je kunt het ondernemers zoals als Hanne Doeleman niet echt verwijten. De e-mails waarin de ondernemers worden verleid om in te loggen, lijken zo realistisch dat ze bijna niet te onderscheiden zijn van de echte bankwebsites."

Toch is het volgens Van Orten nog steeds mogelijk om aan een e-mail te zien of die echt van je bank is of niet. Ze raadt bijvoorbeeld aan om goed te kijken naar het e-mailadres, en dan met name de domeinnaam, zoals @rabobank.nl. Daarnaast zal een bank je volgens haar nooit in een e-mail oproepen om een nieuwe pas aan te vragen.