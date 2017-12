Deel dit artikel:











Man in Goes gepakt met gestolen spullen

Een man van 33 uit Heerlen is op het Da Vinciplein in Goes aangehouden na een controle. In zijn auto lagen gestolen spullen, meldt de politie.

(foto: Politie) De man moest gistermiddag stoppen voor een controle. Zijn banden waren veel te glad. Daarvoor kreeg hij een proces-verbaal. Zenuwachtig De agenten vonden dat de man zich zenuwachtig gedroeg. Ook stond zijn auto vol met tassen. Daarop besloot de politie de auto te doorzoeken. Toen bleek dat die tassen vol zaten met gestolen spullen. De man zit nog vast in het politiecellencomplex van Torentijd voor verhoor.