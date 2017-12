Geen problemen met betonvloerconstructie in gebouwen Vlissingen

De vloer van De Combinatie in Vlissingen werd getest met water (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente richtte zich op zestig gebouwen met zo'n vloerconstructie. Bij het onderzoek werd onder meer gekeken naar de bouwtekeningen en de constructieberekeningen.

Geen tests nodig

Onderzoeker Archikon heeft vooruitlopend op het definitieve rapport per e-mail aan de gemeente laten weten dat er "geen verdachte objecten" in de gemeente staan. Er is daarom geen aanleiding om de vloeren in de gebouwen verder uit te testen.

De onderzoeken naar betonvloeren in het land begon na het deels instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Daar bleek een fout te zitten in de veelgebruikte constructie.

Lees ook: