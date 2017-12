Stem nu op jouw Zeeuws sportmoment van 2017

De vier genomineerden voor 'Het Zeeuws Sportmoment 2017' (foto: Omroep Zeeland)

De stembussen zijn vanaf nu open en stemmen, dat kan hier. Weet je nog niet waar je op gaat stemmen? We hebben de vier genomineerden voor je op een rij gezet:



Moment 1

2017 is het jaar dat Rick van Drongelen uit Axel een transfer maakt naar de Bundesliga. Voor drie miljoen euro stapt de 18-jarige verdediger over van Sparta Rotterdam naar Hamburger SV. Zo wordt hij de jongste Nederlandse voetballer op het hoogste Duitse niveau.

Rick van Drongelen in shirt HSV (foto: Orange Pictures)

Moment 2

Wat een feest moet worden, wordt een totale deceptie voor motorcrosser Nancy van de Ven uit Vlissingen. Voor haar moet 2017 het jaar worden waarin ze haar eerste wereldtitel binnen haalt. Dat moet gebeuren in het Franse Villars sous-Écot. Van de Ven begint als leider van het klassement aan de laatste Grand Prix, maar na twee races eindigdt ze naast het podium.

Van de Ven komt ten val en kan de wereldtitel vergeten (foto: Omroep Zeeland)

Moment 3

De landelijke media (RTL Nieuws, FOX Sports, Hart van Nederland) reist op 11 oktober 2017 massaal af naar het Zeeuws-Vlaamse Hoek, waar de spelersbus klaar staat voor vertrek naar Lisse. Al een aantal weken is de hoofdklasser dan in het nieuws rondom de meest besproken penaltyserie van de afgelopen decennia. Omdat de scheidsrechter de strafschoppenreeks bij het KNVB-bekerduel in september in de verkeerde volgorde liet nemen, moet Hoek vandaag opnieuw naar FC Lisse. Alleen voor het nemen van een paar strafschoppen.

Hoek-keeper Jordi de Jonghe tijdens de strafschoppenserie tegen Lisse (foto: Orange Pictures)

Moment 4

Blij en opgelucht. Dat is het gevoel van oud-profwielrenner Kees Bal nadat het hem lukt om in oktober de eerste editie van de Tacx Pro Classic te organiseren. In 2015 wordt de laatste profkoers in Zeeland gereden, na een lange zoektocht naar sponsoren komt eind 2017 het profpeloton terug naar onze provincie.

Timo Roosen wint de eerste editie van de Tacx Pro Classic (foto: Orange Pictures)

Voor wie nog altijd niet kan kiezen, we zijn ook even langsgegaan bij de genomineerden voor een reactie:

Heb je alles bekeken en gewikt en gewogen? Dan is nu het woord aan jou. Wat is volgens jou het sportmoment van het jaar? Stemmen doe je hier.