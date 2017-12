Zeeuwse wielrenners strijden om Watt kampioenschap

Eloy Raas organiseert het Zeeuws Watt kampioenschap (foto: Omroep Zeeland)

Veel renners trainen tegenwoordig met een wattagemeter om het vermogen goed in kaart te brengen.

'De kracht die je levert'

Organisator van het eerste Zeeuws Watt kampioenschap is amateurwielrenner Eloy Raas uit Middelburg. "Wattage is de kracht die je levert. Door middel van wattages kun je jezelf flink verbeteren. De renner die in ons kampioenschap het hoogste wattage per kilo over vijftien kilometer heeft, is de winnaar."

Eerste Zeeuwse Watt kampioenschap op komst

Raas ziet de eerste editie als een try-out en hoopt de komende jaren meer kampioenschappen te organiseren. Aan het Zeeuws kampioenschap doen vijfentwintig renners mee. "Dat zijn ervaren en minder ervaren wedstrijdrenners en toerfietsers."