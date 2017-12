Directeur neemt afscheid bij Emergis: 'Het blijft voorlopig nog wel turbulent'

Rick Mentjox (foto: Omroep Zeeland)

Rick Mentjox neemt afscheid als bestuurder bij GGZ Emergis

De psychiatrische zorg heeft een grote omwenteling ondergaan in de jaren dat Mentjox bestuurder was. De psychiatrie in ziekenhuis Zorgsaam is wegbezuinigd, alle 'bedden' zijn geconcentreerd in Goes en tegelijkertijd afgebouwd. Er zijn nu minder plaatsen voor psychiatrische patiënten in de kliniek. daarvoor in plaats zijn intensieve thuisbehandeling teams, de zogenoemde IHT's, opgericht.

Er is veel kritiek op die afbouw van 'bedden'. Psychiatrische patiënten die het thuis niet meer uithouden, kunnen alleen in de kliniek terecht in crisissituaties. Zij moeten volledig doordraaien, voor ze opgenomen kunnen worden. Mentjox onderkent het probleem: "Als je kijkt naar de voorzieningen tussen klinisch en ambulant [thuisbehandeling], dan zitten daar nog wel gaten."

Tussenoplossingen, zoals logeervoorzieningen, zijn er te weinig. Volgens Mentjox wordt er naar oplossingen gezocht, maar daar zijn ook andere partijen voor nodig.

(foto: Omroep Zeeland)

Personeelstekort groeit

Een aanhoudende zorg al die jaren was het tekort aan psychiaters. Mentjox heeft lang getrokken om Emergis erkent te krijgen als opleidingsplaats voor psychiaters. Daar zijn stappen in gezet en de hoop is dat Emergis over twee jaar drie opleidingsplaatsen voor psychiaters krijgt.

Toch is de zorg over personeelstekorten gegroeid: ook psychologen en verpleegkundigen zijn nu schaars. Mentjox "De grootste zorg is; slagen wij als zorgorganisaties erin, om voldoende mensen te interesseren in het werken in de zorg."

Patiënt op de gesloten afdeling van Emergis (foto: Omroep Zeeland)

Zijn er zaken waar hij trots op is? Stellig: "De kwaliteit van de zorg is beter geworden." Had Emergis aanvankelijk veel te maken met een kritische inspectie, inmiddels is dat, volgens Mentjox, veel minder. "We maken altijd fouten, dat gebeurt in elke organisatie, maar we zijn nu veel meer in staat daarvan te leren en er verbeteringen in aan te brengen."

Per 1 januari draagt Mentjox zijn taken als bestuurder over aan Gerco Blok. Zelf vertrekt hij niet helemaal bij Emergis. Mentjox zal nog een jaar parttime werkzaam blijven als psychiater.