Minder kerststress door inkopen via internet, maar bezorgers en supermarkten draaien overuren

In het distributiecentrum van Post.nl in Goes worden zevenhonderd pakketten per vijf minuten verwerkt. Er wordt extra personeel opgetrommeld om de pakketjes op tijd bij de klanten te krijgen. "We werken per dag met zo'n 250 mensen", zegt manager Alexander van Keulen.

Ik moet regelmatig naar huis bellen om te zeggen dat ik het avondeten niet red." Niels Goedgebuure - pakketbezorger

Pakketbezorger Niels Goedegebuure is één van die mensen die extra komt werken. Normaal werkt hij alleen in het weekend, maar tijdens de feestdagen maakt hij doordeweeks extra uren. "Ik moet regelmatig naar huis bellen met de mededeling dat ik het avondeten niet red." Toch is het volgens hem een extra leuke periode om te werken: "Je brengt cadeautjes rond waar klanten met smart op zitten te wachten. Tijdens de feestdagen is iedereen wat aardiger en het is rustiger op de weg."

Tienduizenden pakketten voor bezorging staan klaar bij het distributiecentrum in Goes (foto: Omroep Zeeland)

In de supermarkt van Rien Schot in Nieuwerkerk is het voor de kerstdagen een drukte van belang. Toch ziet de eigenaar ook dat het online boodschappen bestellen steeds populairder wordt. Hij verwacht een verdubbeling van het aantal bestellingen ten opzichte van vorig jaar.

'Met vijf minuten weer buiten'

De klanten bestellen via de website en kunnen een dag later hun bestelling ophalen in de supermarkt. "Mensen hoeven dus niet meer de hele winkel door. Op één plek kunnen ze zich aanmelden en dan worden de boodschappen door één van onze medewerkers gebracht. Met vijf minuten sta je weer buiten", zegt Schot.

Volgens de eigenaar is het niet zo dat de klant wegblijft uit de fysieke winkel. "Het vult elkaar juist goed aan," zegt hij. Omdat mensen nog steeds graag naar de supermarkt zelf gaan, heeft Schot al zijn personeel opgetrommeld om de drukte aan te kunnen. "Vakantie opnemen is deze periode uit den boze."