NVWA betrapt kreeftenstropers

Kreeft (foto: Omroep Zeeland)

De stropers liepen woensdagavond in de buurt van Kats tegen de lamp tijdens een gezamenlijke controle van inspecteurs van de NVWA en jachtopzieners in Noord-Beveland. De mannen waren geen onbekenden voor de inspecteurs, beiden hebben eerder een proces-verbaal gekregen voor het stropen van kreeften. Ook nu wordt een proces-verbaal tegen de verdachten opgemaakt.

Hun duikuitrusting en de kreeften zijn in beslag genomen door de inspecteurs. De dieren zijn teruggezet in de Oosterschelde. Het is voor duikers verboden om kreeften uit het water te halen. Beroepsvissers mogen in de periode 1 apri ltot 15 juli onder voorwaarden wel op kreeften vissen.