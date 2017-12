Guimar zingt het liefst repertoire van Sinatra en Bublé

Guimar - Softly As I Leave You

In zijn kinderjaren was hij hard op weg om de nieuwe Frans Bauer of Jan Smit te worden. Hij heeft veel opgetreden met 'Hollands' repertoire, onder andere op het Tros Muziekfeest op het plein. Guimar: "Ik heb toen veel ervaring opgedaan, ook op radio en tv, maar nu heb ik een behoorlijke switch gemaakt."

Optreden met bigband

Hij ging naar het conservatorium in Tilburg en daar leerde hij de muziek kennen waar hij zich fijn bij voelt. "In het de eerste twee jaar gaat het over de basis van muziek, de jazz, en de geschiedenis. In het derde en vierde jaar gaat het over de vraag wat je als artiest wil. Optreden met bigband interesseert me zo ontzettend. Het repertoire van Frank Sinatra en Bublé is mijn droom."

Geen namaak

Softly As I Leave You is een moeilijk nummer, dat door veel zangers is gezongen. "Je kent Sinatra nummers, maar dit was er eentje die je bijna nooit gehoord had. Het is zo'n mooi nummer. Waarom hoort niemand dit? Dus ik dacht: ik ga het zelf doen. Het is geen namaak, maar ik zing het op mijn eigen manier."

Plannen voor volgend jaar zijn er volop. Guimar: "In een studio in Arnhem werk ik samen met Emile Hartkamp en Norus Padidar. Na mijn afstuderen in juni ga ik met een bigband een album opnemen."

Eerstvolgende optreden van Guimar in Zeeland is op 28 januari in Middelburg Concertzaal samen met de Swinging Affair Bigband.