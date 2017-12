Ad krijgt nooit genoeg van de kerststal

De Jonge is al tien jaar Jozef en doet het met plezier. "Ik word het hier nooit zat, zingen vind ik ontzettend leuk om te doen. Ik voel het in mijn hart!" Naast hem staat de kribbe met het kindje Jezus erin en daarnaast zit Annika Vermeer verkleed als Maria. "Het is nu de derde keer dat ik het doe en ik vind het heel leuk", vertelt ze.

De zangers worden begeleid door Bianca Dörr die op een melodica speelt. "Aan het keyboard zit een slang met een fluitje eraan. Daar moet ik op blazen en dan komt er geluid uit", vertelt Dörr. Naast haar zit Arjan Knaape die ook vanaf het begin meedoet. Hij is verkleed als herder.

Geen dieren

Dieren ontbreken in de kerststal. "Voorgaande jaren hebben we wel dieren gehad, maar dat was erg onrustig. De geiten werden onder de voet gelopen en gingen tekeer, de ezel werd er ook bozig van. We hebben daarom besloten om de dieren op de boerderij te houden", vertelt organisator Greet Timmerman.

Ondanks dat er geen dieren zijn, is het volgens Timmerman ieder jaar weer een succes. "Mensen gaan in oktober al vragen wanneer de kerststal is en of ze mee mogen doen. We weten dus dat het evenement aanslaat bij de cliënten, maar ook bij de mensen die hier komen. Volgend jaar doen we het gewoon weer opnieuw!"