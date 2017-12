'Ook in 2018 blijf ik vechten voor goed onderwijs!'

Dit jaar kwamen er steeds meer signalen over de toename van werkdruk in het basisonderwijs. In juni werd er daarom gestaakt bij wijze van een prikactie. Veel scholen in de provincie bleven het eerste uur dicht. Juf Lesli was het daar volop mee eens. "Absoluut het is vijf voor twaalf er moet nu echt iets gebeuren. Het basisonderwijs moet weer aantrekkelijk worden!" Na de zomer komt Den Haag niet met voldoende geld over de brug. Daarna volgen nog twee volledige stakingsdagen. Ook daar deed juf Lesli aan mee. "Je moet op een gegeven moment iets doen anders blijft die werkdruk hoog dus je moet ergens een statement maken."

Nu het einde van 2017 nadert is het tijd om terug te blikken. Spijt van het staken heeft Lesli Meijers absoluut niet. Integendeel. Ze is strijdvaardiger dan ooit. "Als je nu stopt dan zegt Den Haag zo dat hebben we voor elkaar. Dus ook volgend jaar blijf ik vechten voor goed onderwijs. Tegelijkertijd moet je wel kijken naar waar je naartoe wil.

Zo zijn er geluiden dat we een week dicht zouden kunnen gaan volgend jaar. Dat vind ik lastig." Want juf Lesli weet dat daarmee de ouders maar vooral ook de kinderen behoorlijk geraakt zouden worden. Daarom hoopt ze zelf dat ook ouders volgend jaar op de bres springen. "Ouders zeggen tegen ons dat ze achter ons staan maar misschien is het tijd dat zij dat ook eens duidelijk maken aan Den Haag." Maar eerst is er nu de kerstvakantie. Om even bij te tanken maar tegelijkertijd ook alweer na te denken over het nieuwe jaar dat komen gaat.

Juf Lesli geeft een leerling bij binnenkomst een high five (foto: Omroep Zeeland)

Naar aanleiding van het roerige jaar in het basisonderwijs schreef economieverslaggever Heiko Strietman een radiocolumn, als ode aan de leerkrachten.

