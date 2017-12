Brief van Goese burgemeester valt verkeerd bij ondernemers

Nini Brouwer van Den Hertog op de Lange Vorststraat ervaart de brief als bedreigend. "Het is een handhaving met sancties die zo hoog zijn die volgens mij niet passen bij de kerstgedachte." Daarnaast laat Brouwer weten dat de gemeente hiermee hun eigen stelling tegenspreekt. "Goes is volgens de gemeente DE winkelstad van Zeeland, maar dat gevoel hebben wij nu niet."

Niet meer van deze tijd

Manda Heddema, eigenaar van de Koperen Tuin wil graag zelf kunnen bepalen wanneer ze opengaat. "Ik vind het eigenlijk niet meer van deze tijd dat de gemeente mag bepalen welke zondagen een winkel open is of niet. Dat is aan de ondernemer zelf." Bovendien stelt zij dat de ondernemers van Goes wel wat extra inkomsten kunnen gebruiken na een regenachtige decembermaand. "De omzet in de binnenstad loopt gewoon achter."

Ook volgens Karin Goulooze van kledingwinkel Stretch lopen alle ondernemers door dit besluit van de gemeente inkomsten mis. "Wij hadden een heel arrangement bedacht met eten en de kids naar de schaatsbaan en dat wordt ons nu ontnomen," vertelt zij. De ondernemer pleit ervoor om het maximaal aantal koopzondagen te verhogen naar veertien dagen. "Dan kun je elke maand een zondag open en nog twee keer extra in december. Dat is ook veel duidelijker voor het winkelend publiek."

Verkeerde keuze gemaakt

In februari is er een enquête verspreid onder de ondernemers in Goes wanneer ze koopzondagen wilden. Op dat moment is besloten om de laatste koopzondag van het jaar op 17 december te doen. Volgens burgemeester Klitsie hebben de winkeliers toen zelf een verkeerde keuze gemaakt als zij nu toch open willen op de zondag voor kerst.

"Het was toen februari en dan is kerst nog heel ver weg. Nu blijkt dat bijna heel Nederland wel open is de 24ste", zegt Brouwer. "We hebben deze week nog alternatieven voorgesteld, maar er was geen mogelijkheid tot een discussie met de gemeente."

Heddema benadrukt dat het de winkeliers om een extra koopzondag te doen was en dat de dag daarom later is aangevraagd. "Veel van onze klanten geven aan dat ze heel de week hard gewerkt hebben en dat ze zondag hun boodschappen willen doen. En dan wil ik als ondernemer gewoon open zijn", besluit zij.

