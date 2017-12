Directeur Emergis: 'Meer geweldsincidenten met verwarde personen'

Bestuurder Paul de Schipper van Emergis (foto: Omroep Zeeland)

De Schipper vindt dat er te veel bezuinigd is op geestelijke gezondheidszorg. "Ik denk dat we zijn doorgeschoten. Met als gevolg onder andere dat we meer incidenten hebben buiten met mensen die ernstig in de war zijn en in die status overgaan tot forse agressie."

Meer incidenten

Volgens de directeur spelen de problemen zich niet alleen buiten instellingen af, dus met mensen die niet zijn opgenomen. Er zijn volgens hem ook meer gevallen binnen de instellingsmuren. "Wij zien meer incidenten in beschermde woonvormen dan we daarvoor hebben gehad." Dit komt volgens hem omdat er meer mensen op elkaar leven met ernstig verward gedrag en gemiddeld zwaardere psychiatrische problemen.

De uitspraken van de directeur komen niet uit de lucht vallen. In november werd bekend dat personeel van Emergis in Kloetinge tussen de veertig en vijftig keer per maand te maken heeft met geweld van psychiatrische patiënten. En zowel in Middelburg als in Oostburg vonden dit jaar steekincidenten plaats in beschermde woonvormen van Emergis.

Gedwongen opnames verdubbeld

Rechter Rob Keurentjes staaft de uitspraken van De Schipper in de uitzending van Een Vandaag. Volgens hem is het aantal gedwongen opnames van agressieve verwarde personen bijna verdubbeld. "Dat aantal neemt behoorlijk toe de laatste jaren. Het is een zorgelijke ontwikkeling. In de jaren 2006/2007 waren het er 15.000 op jaarbasis in heel Nederland. Nu zijn het er 27.000. Een substantiële toename."

