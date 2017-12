Bram uit Goes door naar de knock-outs van The Voice of Holland

Teamcoach Sanne Hans koos, weliswaar na enige twijfel, voor de zanger uit Goes. "Ik heb gekozen voor een nummer dat iets meer past bij Silke. Maar Bram heeft zo hard geknokt, dus ik weet niet wat ik moet doen", zei de zangeres terwijl ze iedereen nog even in spanning liet. Toen kwam het hoge woord eruit: "Mijn voorkeur gaat naar Bram!"

De jury was verdeeld over het optreden van Silke en Bram. Zangeres Anouk verklaarde dat ze 'niet echt in het nummer getrokken werd', zanger Waylon was juist erg enthousiast: "Prachtig, kippevel op m'n armen. De eerste keer dat dat me gebeurt. Ik zou voor Bram kiezen." Ali B had een voorkeur voor Silke en gaf Bram mee: "Het zou fijn zijn als je iets losser werd in je gewrichten."

Over Bram

Bram werd geboren in Den Helder, maar groeide op in Goes. Hij bezocht het Ostrea Lyceum in Goes. In 2005 deed hij mee aan Kinderen voor Kinderen en hij was actief bij muziektheatergezelschap GOV. Vervolgens behoorde hij tot de cast van de musical Sound of Music van Van den Ende/Verlinde.

Bram Houg in The Voice of Holland (foto: Bram Houg)

Dit jaar rondde hij zijn studie Ondernemerschap en Retailmanagement in Breda af. Tijdens die studie stond de muziek even op een laag pitje, maar hij pakte meteen de draad weer op. Bram: "De hobby en de passie heb ik nog steeds, wat heb ik te verliezen?" Sinds kort woont hij weer in Goes.

Zeeuwse kandidaten

Bij het vorige seizoen van 'The Voice' werd Isabel Provoost uit Middelburg tweede. En daarvoor bereikten ook Marjon van Iwaarden uit Heinkenszand, Eva Auad uit Vlissingen en Annika Boxhoorn uit Tholen al een keer de 'battles'.

