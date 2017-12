Klanten voedselbank krijgen met Kerst een flesje wijn

Het is een enorme klus om al die pakketten op tijd klaar te hebben voor de kerst. Coördinator Miriam Hemelsoet pakt de vierhonderd kerstdozen samen met de andere vrijwilligers zelf in. "Iedereen vindt het leuk om een kerstpakket te krijgen. Daarom willen we er ook eentje geven aan de klanten van de voedselbank," legt ze uit.

De pakketten worden gevuld met artikelen die de voedselbank zelf heeft gekocht. "Dat is mogelijk door donaties die we hebben gekregen en daar zijn we erg blij mee."

Anders nooit alcohol

Hemelsoet zet de kerstdozen in elkaar, de andere vrijwilligers pakken ze in. Er verdwijnt zelfs een fles rode wijn in. "We delen anders nooit alcohol uit, maar voor Kerst maken we een uitzondering," zegt één van de vrijwilligers.

De ingepakte dozen worden vervolgens verdeeld over de uitdeelpunten in onder meer Oostburg, Terneuzen, Hulst, Sas van Gent en Axel.