Postpakketten met illegaal vuurwerk achterhaald

Cobra (foto: Omroep Zeeland)

De politie vond donderdag in Oost-Souburg een pakket met tien kilo illegaal vuurwerk dat per post was bezorgd. De 17-jarige verdachte was toen niet thuis, hij moet later nog een verklaring komen afleggen op het politiebureau.

In Middelburg ging het diezelfde donderdag eerst om drie kilo die via internet in het buitenland was besteld. In dit geval is de 17-jarige verdachte doorverwezen voor een alternatieve straf naar HALT. Later die dag kwam in een garagebox ook nog zeven kilo illegaal vuurwerk boven water. De 24-jarige eigenaar daarvan heeft een proces-verbaal gekregen.

Broers met cobra's

In Vlissingen werd vrijdag bij een man van 22 en zijn 17-jarige broertje vijf kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen Het ging onder meer om cobra's. De twee broers hebben ook een proces-verbaal gekregen.