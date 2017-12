Deel dit artikel:











Tientallen kilo's illegaal vuurwerk per post verstuurd

De politie heeft de afgelopen dagen op verschillende adressen in Zeeland illegaal vuurwerk in beslag genomen. In totaal gaat het om 79 kilo. Vrijwel al het vuurwerk was via internet besteld en per post thuis bezorgd.

Cobra (foto: Omroep Zeeland) Ruim 25 kilo in Sirjansland Op aanwijzing van het landelijke politieteam dat online koop en verkoop van illegaal vuurwerk onderzoekt is de politie op adressen langsgeweest. In Hoek, Sluiskil, Kapelle, Sirjansland, Zierikzee, Oost-Souburg, Middelburg en Vlissingen werden kilo's vuurwerk gevonden. De grootste hoeveelheid, ruim 25 kilo, lag in Sirjansland. De meeste eigenaren van het illegale spul hebben een proces-verbaal gekregen. De verdachten die niet thuis waren moeten nog op het politiebureau komen voor een verhoor. De politie benadrukt dat verkopers ook zullen worden aangepakt.