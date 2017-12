Deel dit artikel:











Groene Ster sluit het jaar af met winst

Groene Ster heeft de laatste wedstrijd van het kalenderjaar gewonnen. De zaalvoetbalploeg uit Vlissingen was in eigen huis met 6-4 te sterk voor FC Marlène. Groene Ster stijgt door de overwinning naar de vierde plaats in rangschikking. Na elf speelronden heeft het team 18 punten. De beste vier ploegen spelen in een later stadium de play-offs om het kampioenschap.

Groene Ster wint de laatste wedstrijd van het kalenderjaar (foto: Paul ten Hacken) Groene Ster begon voortvarend en kwam na tien minuten spelen op een 1-0 voorsprong via Achraf Laabich. Kort daarna maakte Mourad Azzanagui twee doelpunten, waardoor Groene Ster al snel 3-0 voor stond. FC-Marlène deed nog wat terug, maar topscoorder Saïd Bouzambou zorgde ervoor dat Groene Ster met een 4-2 voorsprong aan de tweede helft kon beginnen. Tijdens die tweede wedstrijdhelft scoorden respectievelijk Salim Ben Sellam en Saïd Bouzambou de 5-2 en 6-2. FC Marlène maakte daarna eveneens twee doelpunten, maar de overwinning van Groene Ster kwam niet meer in gevaar. De thuisploeg doet daarmee goede zaken in de Eredivisie van het zaalvoetbal en strijdt nog steeds mee om een plek in de play-offs voor het kampioenschap.