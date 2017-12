Colours by the Sea stopt: gebrek aan draagvlak bij Vlissingse ondernemers

Organisator Anthony van den Berg: "We laten de boel eens even rustig bezinken. Het is steeds een enorm feest, maar tegelijkertijd ook een enorme klus om zo'n running festival op poten te zetten. Ook zijn de eisen die aan Colours by the Sea gesteld worden enorm, op het gebied van beveiliging, gezondheid en verzekeringen."

Weinig draagvlak onder Vlissingse ondernemers

Vooral het gebrek aan sponsoren en daarmee geld breekt de organisatie op: "We hebben nu eigenlijk alleen sponsoren die ons in natura met iets helpen. Super natuurlijk, want zonder hen was Colours helemaal niet mogelijk geweest. Er is echter bijzonder weinig draagvlak vanuit de ondernemers in Vlissingen en dat gaat ook steeds meer tegenstaan. Zonder dat we de ondernemers tekort willen doen die ons wel al jaren ondersteunen, een echte hoofdsponsor hebben we nooit kunnen vinden," aldus Van den Berg.

In 2018 is er geen Colours by the Sea in Vlissingen vanwege geldgebrek (foto: Omroep Zeeland )

Van den Berg vindt het jammer dat het zo moet lopen: "Financieel is de rek eruit en we vinden dat we het niet kunnen maken om het inschrijfgeld drastisch te verhogen. Wij willen dat Colours by the Sea voor iedereen betaalbaar blijft en dat kinderen gratis moeten kunnen blijven meedoen."

Veel deelnemers en toeschouwers

In 2017 waren er ruim 7.000 deelnemers en duizenden toeschouwers. Bij het hardloopevenement krijgen de lopers gekleurde poeders over zich heen. In februari van dit jaar kwam er een onderzoek naar buiten waarin stond dat die poeders schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Voor 2019 is het erop of eronder. "Of we leggen een solide fundament voor een gezonde toekomst of we trekken definitief de stekker eruit."

