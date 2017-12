Deel dit artikel:











Philippine wint van Terneuzen in de beker

Philippine heeft in de derde ronde van de districtsbeker met 0-1 gewonnen van Terneuzen. Yannick Vanhijfte maakte tegen zijn oude club het enige doelpunt van de avond in de 66e minuut. Dat was voldoende voor de winst en Philippine plaatst zich op die manier voor de vierde ronde.

Philippine wint tegen Terneuzen (foto: Omroep Zeeland) In de vierde ronde staat derdeklasser Philippine voor een lastige opdracht. Op 23 januari neemt de ploeg het namelijk op tegen hoofdklasser Goes.