Pieter Ongena twee jaar langer bij HVV'24

HVV'24 (foto: Omroep Zeeland)

Ongena is sinds medio oktober 2016 trainer van de zondag derdeklasser. Hij volgde destijds de ontslagen Ralph Zegers op. "We zijn uitermate tevreden over de samenwerking met Pieter en streven binnen de vereniging naar continuïteit op technisch vlak", aldus voorzitter Jan Pleunis.