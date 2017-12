Marc de Kunder gaat voor een vijfde jaar bij Vogelwaarde

Trainer Marc de Kunder blijft bij Vogelwaarde (foto: Omroep Zeeland)

Vogelwaarde staat momenteel vierde in de vijfde klasse van het zondagvoetbal op vier punten achterstand van koploper NVS. De Kunder degradeerde in zijn eerste seizoen bij Vogelwaarde naar de vijfde klasse. In de jaren daarna slaagde de ploeg er niet in om te promoveren.