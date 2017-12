Deel dit artikel:











Pop-up store over brandveiligheid gaat op toernee

De Zeeland Veilig pop-up store in Vlissingen heeft de deuren gesloten. De 'winkel' van Veiligheidsregio Zeeland aan de Lange Zelke bood twee maanden gratis advies over (brand)veiligheid in huis. Het plan is om volgend jaar dergelijke stores te openen in andere plaatsen.

In de winkel kregen bezoekers tips over brandveiligheid en konden ze ervaren hoe het is om uit een huis vol rook te ontsnappen. Volgens de initiatiefnemers is het bijzonder belangrijk dat mensen zich bewust zijn van risico's en weten hoe ze moeten reageren. Het is de bedoeling dat de Zeeland Veilig pop-up store volgend jaar doorreist naar een aantal andere Zeeuwse gemeenten. Waar en wanneer is nog niet bekend.