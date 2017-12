Minnaard en Van de Vrede juichen in Heinkenszand

Een sterk deelnemersveld begon aan de tiende en laatste wedstrijd van de Zeeuwse ATB Competitie. Niet alleen wielerprof Marco Minnaard, maar ook voormalig profrenner Johnny Hoogerland en de talentvolle Jarno Mobach gave act de présence.

Zij kleurden het merendeel van de wedstrijd. Halverwege de koers bleven Marco Minnaard, de Belg Vincent Meyvis en Johnny Hoogerland nog vooraan over, toen Minnaard er alleen vandoor ging. De prof van Wanty-Groupe Gobert bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit en kwam uiteindelijk als eerste over de streep. Thijmen van de Vrede greep net naast een podiumplek, maar pakte door zijn vierde plaats wel de eindzege.

Bij de vrouwen won Zoë Mulder uit Goes na een spannende wedstrijd. Ze reed heel de wedstrijd met de Belgische Mieke de Craene op kop, maar in de eindsprint toonde zich de sterkste. De tweede plaats van De Craene volstond wel voor de eindzege, omdat leidster Rozan Schraver afwezig was.