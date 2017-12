Oemoemenoe klaar voor kampioenspoule na zege op DSR-C

Oemoemenoe ging moeiteloos voorbij DSR-C (foto: Miriam Wasterval)

Oemoemenoe begon net als vorige week tegen HRC voortvarend aan de wedstrijd. Het kwam al vroeg in de wedstrijd op een 0-7 voorsprong via een try van Yedney America. Joey Luitwieler scoorde vervolgens uit de conversie de 0-7. Vijf minuten later deed DSR-C wat terug, maar de thuisploeg wist de daaropvolgende conversie niet te benutten.

Daarna bouwde Oemoemenoe de voorsprong verder uit naar 5-14, opnieuw via Yedney America en Joey Luitwieler. Die stand bleef lange tijd op het scorebord staan. In de laatste vijf minuten van de eerste helft verdubbelde Oemoemenoe echter nog zijn puntenaantal. Bij een stand van 5-28 floot de scheidsrechter voor het einde van de eerste helft.

In de tweede helft ging Oemoemenoe verder met scoren. De ploeg van trainer Simon FitzGerald maakte uiteindelijk 59 punten en gaf zelf geen punten meer prijs. Met een eindstand van 5-59 boekte Oemoemenoe een overtuigende overwinning. De Middelburgse formatie kan zich nu gaan opmaken voor de kampioenspoule.