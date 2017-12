Oranje Wit schakelt Luctor Heinkenszand uit na strafschoppen

Luctor Heinkenszand is via strafschoppen uitgeschakeld in de districtsbeker. (foto: Omroep Zeeland)

De zaterdag vierdeklasser Luctor Heinkenszand kon in de eerste helft goed partij bieden aan zaterdag eersteklasser Oranje Wit. Sterker nog, in het eerste half uur kwam de enige kans van Luctor Heinkenszand, maar er kwam geen doelpunt. Vervolgens deed Robert Versteeg nog een poging voor Oranje Wit, maar beide ploegen gingen bij een stand van 0-0 de kleedkamers in.

In de 60e minuut kwam Luctor Heinkenszand alsnog op achterstand, toen Margarita na een voorzet de 1-0 maakte voor Oranje Wit. Het bekeravontuur leek toen voorbij te zijn voor Luctor Heinkenszand, maar niets was minder waar.

Martijn Simonse maakte in de 79e minuut de 1-1 voor Luctor Heinkenszand. Dat was eveneens de stand na 90 minuten. In de strafschoppenreeks trok Oranje Wit vervolgens alsnog de wedstrijd naar zich toe met 4-2. De ploeg treft in de vierde ronde van de districtsbeker De Alblas.