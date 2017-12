Deel dit artikel:











Jong Zeeland wint van Regioselectie Schouwen-Duiveland

Jong Zeeland heeft op sportcomplex de Volharding in Bruinisse met 2-3 gewonnen van de Regioselectie Schouwen-Duiveland. Na de eerste helft stond de ploeg van Nick Corré op een 1-2 voorsprong, maar in de tweede helft maakte Robbert de Bruine de gelijkmaker. Uiteindelijk besliste Jean-Paul van Hecke de wedstrijd alsnog in het voordeel van Jong Zeeland.

Nick Corré wint met Jong Zeeland van Regioselectie Schouwen-Duiveland (foto: Paul ten Hacken) De openingstreffer kwam op naam van Boy de Jonge. Lang kon Jong Zeeland echter niet genieten van de voorsprong, want Ray Kroon schoot de 1-1 binnen voor Regioselectie Schouwen-Duiveland. Toch zorgde Levi Mombarg ervoor dat Jong Zeeland met een 1-2 voorsprong aan de tweede helft begon. In die tweede helft kwam Regioselectie Schouwen-Duiveland opnieuw op gelijke hoogte via een treffer van Robbert de Bruine. Ook ditmaal kon Jong Zeeland nog orde op zaken stellen. Jean-Paul van Hecke maakte uiteindelijk de 2-3 en bezorgde Jong Zeeland daarmee de overwinning in het vriendschappelijke duel.