Kinderen en weinig geld? Daar is nu een tijdschrift voor!

De speciale kindereditie van DINA schrijft... is een initiatief van de Bevelandse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Die willen met dit tijdschrift laten zien welke mogelijkheden er zijn voor gezinnen met kinderen die op of onder de armoedegrens leven.

Het is de plicht van elke gemeente

Wethouder André van der Reest van de gemeente Goes vindt het de plicht van elke gemeente om ook voor deze kwetsbare doelgroep te zorgen. "Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders en moeten net zoals andere kinderen kunnen voetballen of leuke dingen doen.''

DINA schrijft is een tijdschrift voor en door minima (foto: Dineke Bart)

Het tijdschrift geeft volgens Van der Reest op een positieve manier informatie en tips aan mensen die moeten leven van een minimuminkomen. Landelijk gezien betreft dit trouwens een grote doelgroep. In Zeeland leven volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 16.000 huishoudens op of onder het sociaal minimum.

Ik hoop dat gezinnen door het lezen van dit tijdschrift een beetje op weg worden geholpen en instanties beter weten te vinden." Dineke Bart - hoofdredacteur DINA schrijft...

Hoofdredacteur van de volwassen versie DINA schrijft... is Dineke Bart uit Hansweert. In dit magazine staat ook allerlei informatie voor mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen. De onderwerpen bedenkt ze voor een groot deel zelf. "Maar de laatste tijd krijg ik ook steeds meer onderwerpen en complete artikelen aangeleverd door instanties of hulpverleners."

Het idee om een tijdschrift uit te geven voor minima is zo'n twee jaar geleden ontstaan. Dineke zit zelf ook in de bijstand en om ervaring op te doen, werkte ze een jaar bij de gemeente Goes op de afdeling zorg/schuldhulpverlening. Inmiddels is ze ook budgetcoach en geeft ze daarnaast dit tijdschrift uit.

DINA schrijft is een tijdschrift voor en door minima (foto: Dineke Bart)

Er is veel mogelijk met weinig geld

Het was een leerschool waar ze naar eigen zeggen veel inspiratie uit heeft gehaald. Die inspiratie heeft ze vertaald naar dit nieuwe magazine."Met dit magazine hoop ik mensen te laten zien wat er allemaal wél mogelijk is."

Dineke Bart over tijdschrift voor kids

Het tijdschrift is een initiatief van Stichting Uit-zicht. Die stichting zet zich in voor minima door ze op een leuke, simpele manier te voorzien van informatie, praktische handvatten en tips. Juist voor mensen met een laag inkomen zijn er een tal van mogelijkheden waarvan ze vaak niet op de hoogte zijn. En dat vindt Bart zonde. "Met dit tijdschrift probeer ik mensen hier op te wijzen, want alle beetjes helpen in dit soort moeilijke situaties."

Het tijdschrift wordt door de gemeente verspreid onder de bewoners. Daarnaast komt het tijdschrift ook op diverse locaties te liggen waar mensen uit deze doelgroep regelmatig komen, zoals de Voedselbank en de ruilwinkel.