Hardrijder rijdt meer dan 100 kilometer per uur te hard

Een 50-jarige man uit Bergen op Zoom is gistermiddag betrapt toen hij meer dan 100 kilometer per uur te hard over de Oude Rijksweg bij Rilland scheurde. De politie meldt dat de man die richting Brabant reed een stopteken negeerde.

Politieauto (foto: oz) De achtervolging werd ingezet en die eindigde in de Nieuwstraat in Hoogerheide. De man reed zich daar vast omdat een kerende tractor de weg blokkeerde. Binnenkort voor de rechter Hij heeft zijn rijbewijs moeten inleveren en moet binnenkort voor de rechter verschijnen.