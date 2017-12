Glazen Huis komt in 2018 terug in Domburg

Het Glazen Huis in Domburg in 2015 (foto: Hanneke JL)

Het is voor de tweede keer dat het Glazen Huis in Domburg komt te staan. Ook in 2015 koos de organisatie voor Domburg. De aankondiging voor 2018 werd gisteravond gedaan tijdens de afsluiting van de actiedag voor Serious Request in een café in Domburg.

In het Walcherse Glazen Huis sluiten zich drie dj's zich een week op, zonder te eten. De actie is gekoppeld aan de jaarlijkse Serious Request-actie van 3FM. Het geld gaat naar projecten van het Rode Kruis om kinderen en jongeren te helpen in oorlogs- en conflictgebieden.

Voor de zesde keer

Het wordt de zesde editie van het Glazen Huis op Walcheren. Naast 2015 in Domburg stond er eerder twee keer een Glazen Huis in Oostkapelle, Westkapelle en Koudekerke.

De komende maanden wordt meer duidelijk over de opzet in Domburg. Als locatie is, evenals twee jaar geleden, gekozen voor Café Tramzicht in Domburg.

Lees ook: