Michael Boogerd terug bij Team Roompot na schorsing

Michael Boogerd (foto: Omroep Zeeland)

Boogerd verheugt zich op zijn rentree bij de Nederlandse ploeg op het tweede hoogste wielerniveau. "Ik kan niet wachten om weer een bijdrage te gaan leveren aan de ontwikkeling van de talentvolle mannen binnen Roompot Nederlandse Loterij", laat hij weten in een persbericht. "Wij zullen hard moeten blijven werken en investeren in de toekomst. Vanaf het trainingskamp in Spanje gaan wij daar met zijn allen volle bak mee aan de slag."

Team Roompot-Nederlandse Loterij heeft niet lang over zijn aanstelling getwijfeld. "Iemand met de kennis van zaken en ervaring die Michael heeft, positief en negatief, gekoppeld aan zijn passie voor onze sport, is altijd van meerwaarde voor ons team", meent manager Michael Zijlaard. "De renners die in zijn eerste seizoen als ploegleider met hem gewerkt hebben, waren allemaal heel enthousiast over 'Boogies' aanpak. En ook onze partners staan volledig achter zijn terugkeer."

Bij Team Roompot-Nederlandse Loterij rijden volgend jaar de Zeeuwse renners Brian van Goethem en Nick van der Lijke. Johnny Hoogerland was dit jaar als ambassadeur bij de ploeg actief, maar zal bij het ingaan van het nieuwe jaar zijn taken bij de ploeg neerleggen. Samen met zijn gezin emigreert hij naar Oostenrijk waar hij de gastheer van een pension wordt.