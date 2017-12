Deel dit artikel:











Nog zes Zeeuwse ploegen in districtsbeker

De laatste wedstrijden in de derde ronde van de districtsbeker zijn gespeeld. Luctor Heinkenszand had lange tijd zicht op een stunt, maar moest na de strafschoppenreeks alsnog het hoofd buigen voor Oranje Wit. Goes, Philippine, Walcheren, Vlissingen, Hoedekenskerke en RCS wisten zich wel te plaatsen voor de vierde ronde van de districtsbeker.

Districtsbeker (foto: Orange Pictures) Op 23 januari staat de 4e ronde van de districsbeker geprogrammeerd. We zien sowieso twee Zeeuwse ploegen in de daaropvolgende ronde. Goes en Philippine spelen namelijk tegen elkaar en hetzelfde geldt voor Walcheren en Vlissingen. Wedstrijden Zeeuwse ploegen 4e ronde districtsbeker Goes - Philippine Walcheren - Vlissingen Hoedekenskerke - Cluzona RCS - IFC