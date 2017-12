Ook volgend jaar geen Top Triatlon Middelburg

Remy Vasseur, de organisator van de Top Triatlon Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland had lange tijd verschillende triatlons, maar dat is in de loop der jaren sterk afgenomen. De Zwintriatlon is nog bekend onder Zeeuwse triatlonliefhebbers, maar die wedstrijd voert de deelnemers grotendeels over Belgisch grondgebied.

Remy Vasseur wilde dat veranderen en organiseerde daarom in de zomer van 2016 voor het eerst de Top Triatlon Middelburg. Destijds was Ruben Martens uit Koewacht de sterkste na 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Bij de vrouwen pakte Manon Broumels uit Roosendaal de overwinning.

De Top Triathlon Middelburg kreeg in 2017 echter geen vervolg en ook in 2018 zullen de Zeeuwse triatleten hun heil ergens anders moeten zoeken. Vanwege tijdgebrek krijgt Remy Vasseur de organisatie van de wedstrijd niet rond.

