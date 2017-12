Dolf Roks verliest fors met Sparta bij FC Groningen

Dolf Roks (foto: RTV Rijnmond)

In de eerste helft bleek al snel dat Sparta Rotterdam een lastige wedstrijd tegemoet zou gaan. De grootste kansen waren immers voor de thuisploeg. Sterker nog, in de 31e minuut was Oussama Idrissi al dichtbij de 1-0, maar zijn schot belandde uiteindelijk op de lat. Niet veel later leek FC Groningen alsnog op voorsprong te komen, maar Mimoun Mahi trof de paal en de rebound van Lars Veldwijk werd van de lijn gehaald.

Na rust was het geluk op voor Sparta Rotterdam. In de 50e minuut bracht Lars Veldwijk de thuisploeg alsnog op voorsprong. De schade werd daarna alleen maar groter voor Sparta. FC Groningen kwam namelijk in de 74e minuut op 2-0 wanneer Tom van Weert een voorzet van Mahi binnen prikte. Tot overmaat van ramp kreeg Sparta Rotterdam kort voor tijd nog twee goals tegen via een eigen doelpunt van Frederik Holst en een treffer van Ritsu Duan.