Nog snel de laatste boodschappen in huis

Volgens supermarktmanager Jack van Oers in Vlissingen is dit de drukste zondag van het jaar. "Vrijdag en zaterdag waren al druk, maar we verwachten vandaag ook heel veel mensen." De supermarkt is al maanden bezig met de voorbereidingen, maar dat loont wel. "Zo hoeven we mensen geen nee te verkopen en kunnen we ook met de kerstdagen open zijn."

Kerstdrukte

De meeste mensen hebben geen moeite met de kerstdrukte. "Gewoon vriendelijk blijven", adviseert een vrouw. "Dit hoort er een beetje bij", vindt een man. Toch hoeft hij niet veel aan te schaffen. "Het meeste is eerder deze week al in huis gehaald." Andere mensen waren niet van plan om vandaag naar de supermarkt te gaan, maar waren spullen vergeten. "Dan moet je wel", lacht een vrouw.