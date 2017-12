Syrische kerstster straalt in Middelburg

In januari verloopt de communicatie met Yara nog in het Engels. Maar bijna een jaar later spreekt ze heel behoorlijk Nederlands. Met een stralend gezicht heet ze ons hartelijk welkom als we aanbellen: "Kom binnen! Hoe is het? Met mij is alles goed!"

Yara blijkt het afgelopen jaar niet stil te hebben gezeten. Ze heeft zich vol overgave gericht op het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal. Haar Syrische tongval is ze nog niet kwijt en helemaal vloeiend is haar Nederlands nog niet. Maar vergeleken met een jaar geleden heeft ze een flinke stap gezet als het om het Nederlands spreken gaat.

De regels van het koffieschip

"Als je de regels kent is Nederlands niet moeilijk", zegt ze. "Maar je moet wel hard studeren om die regels te leren." Als we een beetje plagerig vragen of ze dan de regels van 't kofschip wil uitleggen, doet ze dat foutloos, al heeft Yara het dan over 't koffieschip in plaats van 't kofschip.

Een jaar geleden verklaarde Yara haar liefde aan Middelburg. En ook Middelburg heeft Yara inmiddels in de armen gesloten. De gemeente geeft lessen aan statushouders (dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning) over de normen en waarden in Nederland. Yara wordt daarbij ingezet als vertaler bij de lessen aan mensen die alleen Frans spreken.

Yara is sleutelpersoon voor statushouders in heel Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Ambtenaar Anthonie van den Buuse begeleidt die cursussen en legt de keuze voor Yara uit: "In Damascus was ze docent Frans. Ze spreekt inmiddels een aardig mondje Nederlands. Daarom kan ze ons hier heel goed bij helpen." Yara is trots op haar werkzaamheden voor de gemeente en ze is blij dat ze wat kan betekenen voor andere statushouders.

"Een frikandel is slecht voor de lijn. Hij is erg vet en niet goed voor de gezondheid." " Yara Alshanaa, vluchteling uit Syrië

Daarom heeft ze ook nog een ander diploma gehaald om statushouders te helpen. Ze is sleutelpersoon voor heel Zeeland. Dat betekent dat ze voorlichting geeft over hoe vluchtelingen gezond kunnen leven.

Ze adviseert mensen om minder suiker te gebruiken, veel groente en fruit te eten en regelmatig te sporten. En ook voor Nederlanders heeft ze een belangrijke gezondheidstips: "Een frikandel is slecht voor de lijn. Hij is erg vet en niet goed voor de gezondheid."