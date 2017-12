Deel dit artikel:











Trainer Arco Goedkoop gaat TOP Arnemuiden verlaten

Arco Goedkoop vertrekt na dit seizoen als trainer van TOP Arnemuiden. De oefenmeester uit Oostkapelle is bezig aan zijn vierde seizoen bij de Walcherse club, die zowel op het veld als in de zaal in de hoofdklasse speelt.

Teleurstelling bij trainer Arco Goedkoop na de nederlaag tegen Dalto (foto: Omroep Zeeland) Onder leiding van Goedkoop speelde TOP Arnemuiden twee jaar geleden de hoofdklassefinale voor een plaats in de Korfbal League, die het verloor van DSC. Op het veld werd in datzelfde jaar promotie naar de Ereklasse afgedwongen. Opvolger nog onbekend Wie de nieuwe trainer van TOP Arnemuiden wordt is nog niet bekend. Of Goedkoop in Zeeland een nieuwe uitdaging aangaat evenmin.