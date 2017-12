Deze zwam bedreigt dikste boom van Zeeland

(foto: Foto Johan Antheunisse )

"Ik schrok. Want zwammen, dat betekent aantasting van de boom", zegt bomenkenner Johan Antheunisse uit Middelburg terwijl hij een zadelzwam van de grond raapt. Antheunisse houdt al jaren een bomenwandeling in de stad, die ook langs de vleugelnoot gaat. En dan vertelt hij het verhaal over het rustgevende stofje juglon. "Dat scheidt de boom in het voorjaar uit. Er stond hier eeuwen geleden een weeshuis en het zou best kunnen dat ze toen de kinderen onder die boom neerzetten, zodat ze rustig werden. Want in die tijd werden er hoofdzakelijk kruiden en bomen aangeplant waar men iets aan had, dus vruchten of kruiden."

Het is niet helemaal duidelijk wanneer de kolos is geplant, maar volgens Antheunisse moet het dik 200 jaar geleden zijn geweest. Volgens hem is het de grootste en dikste Kaukasische vleugelnoot van Nederland. En dan ook nog de dikste boom van Zeeland.

'Er kan een tak afbreken of hij kan inzakken'

De zwammen liggen inmiddels te verteren op de grond. Zadelzwam kan de boom uiteindelijk verzwakken, omdat deze het oude hout in de boom aantast. "Zadelzwam eet het oude hout op, het kernhout. Dat is eigenlijk dood hout maar ook keihard hout en dat heeft een boom nodig als steun. Uiteindelijk kan er een tak afbreken of kan hij inzakken", zegt paddenstoelendeskundige Henk Remijn uit Oostkapelle.

De vleugelnoot heeft naast een dikke stam ook een enorme kroon (foto: Johan Antheunisse)

De zwam bestrijden lukt niet, zeggen de heren, want de schimmeldraden zitten van binnen. Toch zijn ze niet direct pessimistisch. De boom staat op een beschutte plek, zijn wortels zitten diep, en als de sapstroom nergens geremd wordt, is er hoop. Antheunisse: "Bomen hebben een enorme overlevingskracht. Ik denk dat deze nog wel tientallen jaren mee kan. Maar nog eens honderd jaar, dat denk ik niet."