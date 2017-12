Deel dit artikel:











Meldpunt vuurwerkoverlast weer open

Voor het zesde jaar op rij is vandaag het Meldpunt Vuurwerkoverlast gelanceerd. Bij dat digitale loket kan iedereen terecht met klachten over schade of overlast.

Resten vuurwerk op straat (foto: Omroep Zeeland) Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale fracties van GroenLinks waarvan er zes actief zijn in Zeeland. GroenLinks pleit al jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. Door jaarlijks via het meldpunt vast te leggen hoeveel last mensen ervan hebben wil de partij aantonen dat vuurwerk dringend aan banden moet worden gelegd. Tot 3 januari Rond de vorige jaarwisseling kwamen uit Zeeland bij het meldpunt 1288 klachten binnen. Bij vuurwerkoverlast.nl kan de overlast van dit jaar worden gemeld tot 3 januari 2018. Lees ook: Meldpunt: minder overlast door vuurwerk