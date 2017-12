Dubbele beenbreuk voor Nancy van de Ven

Nancy van de Ven wil in 2017 wereldkampioen worden (foto: Omroep Zeeland )

Het ongeluk gebeurde bij een dorpje in de buurt van Barcelona. Vader Giel is bij haar en laat vanuit Spanje weten dat een arts die is gespecialiseerd in het behandelen van complexe beenbreuken op weg is naar het ziekenhuis.

Het was de tweede dag van de trainingstage, die is georganiseerd door haar broer Rinus. Meteen na de val constateerde Giel al dat het om een ernstige verwonding ging. Hij heeft haar in hun eigen bus naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Daar zijn foto's gemaakt van de breuk.

'Altijd het positieve zien'

Op Facebook staat Nancy nog enigszins vrolijk op de foto. Giel: "Dat komt doordat ze altijd het positieve blijft zien. Maar ze heeft heel veel pijn. Vlak vóór de val had ze nog een banaan gegeten. Daarom mag ze pas na zes uur medicijnen tegen de pijn."

Nancy is minimaal zes weken tot twee maanden uitgeschakeld. Het motorcrossseizoen begint op 8 april in Italië. Giel verwacht dat Nancy dan wel fit genoeg zal zijn om op de motor te stappen, maar dat haar conditie dan nog geen honderd procent is.