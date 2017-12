Vasten met kerst: de kerststress te lijf met sapjes en sauna

Op het aanrecht in de keuken ligt de groente en het fruit voor de lunch al klaar. Het sapje dat de deelnemers vandaag tijdens de lunch krijgen voorgeschoteld bestaat uit geelwortel, gember, bleekselderij, paprika, komkommer en citroen. Met een beetje sesamolie voor de smaak. Het geheel wordt versierd met vers geplukte bloemetjes en blaadjes uit de tuin.

Dit zijn de ingrediënten van de kerstlunch (foto: Omroep Zeeland)

Drie keer per dag krijgen de deelnemers aan de kuur een glas met 150 milliliter sap. En als dat het enige is wat je te eten krijgt, dan klok je zo'n glas niet een-twee-drie achterover. Zoiets verorber je dan op het gemakje. Het sap wordt ook niet gedronken, maar met een theelepel in kleine hapjes in de mond gebracht. "Dan doe je er lekker lang mee", zegt een deelnemer. "Als je het met volle aandacht tot je neemt, dan is het alsof je veel meer binnenkrijgt."

Zestien mensen doen tijdens de kerstdagen een sapjeskuur in Noordgouwe (foto: Omroep Zeeland)

Ze wil niet met naam en toenaam worden genoemd en is naar Noordgouwe gekomen om de Kerst eens op een heel andere manier te vieren dan andere jaren. "Ik wil tot rust komen. Het dagelijks leven haastig en druk en dan schrok je je eten vaak naar binnen. Hier krijg je weer het idee hoe belangrijk eten kan zijn en dat het ook niet veel hoeft te zijn om er voldoening van te hebben. Zeker tijdens de kerstdagen waarop zoveel eten wordt weggewerkt, dacht ik dat het leuk zou zijn om iets anders te doen en juist niet te eten."

Mensen willen even weg bij de wereld en met de aandacht naar binnen toe." Peter Schoutens, kuurleider

De sapjeskuur wordt aangeboden door Kuuroord De Schouw in Noordgouwe. Volgens kuurleider Peter Schoutens is de kuur met Kerst altijd snel volgeboekt. Hij noemt het een tijd van bezinning. "Daarom is er ook ruimte voor meditatie en yoga. Mensen willen even weg bij de wereld en even met de aandacht naar binnen toe." De kuur duurt tot vrijdag en het is de bedoeling dat de deelnemers daarna met veel energie en helderheid in het hoofd weer naar huis gaan.