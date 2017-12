'Alle hens aan dek' bij het kerstbuffet

Waar menig restauranthouder in de stress zou schieten van 350 gasten die van eten en drinken moeten worden voorzien, oogt Frank Buysse van restaurant Mauritshof in IJzendijke rustig en kalm. "Een goede voorbereiding is het halve werk. En wij hadden een goede voorbereiding."

Alle hens aan dek

Maar dat betekent niet dat hij op zijn lauweren kan rusten. De wekker ging hoe dan ook om 07.30 uur vanmorgen af. En tijd voor een uitgebreid kerstontbijt had hij ook niet, want om 10.00 uur stonden de eerste gasten al voor de deur. "Alles is gefocust op de voorbereiding van deze twee dagen. We hebben deze dagen twee keer een brunchbuffet en twee keer een avondbuffet. Dus alle hens aan dek."

Waar veel restaurants het in vergelijking met voorgaande jaren drukker hebben met reserveringen, merkt Buysse daar niks van. "We zijn eigenlijk altijd volgeboekt. Dus wij kunnen er geen extra drukte bij hebben. Het is gewoon prima zo."

Verspreid over twee dagen, verwacht het restaurant rond de 1.000 gasten. (foto: Omroep Zeeland)

De gasten merken niks van eventuele stress en zijn gefocust op een van de vele buffetten die verspreid over verschillende zalen staan opgesteld. De meeste mensen voeren als reden 'gemak' en 'ruimtegebrek' aan om buiten de deur te gaan eten.

'Ik heb niet genoeg ruimte thuis voor de hele familie'

Net als zijn collega-restauranthouders merkt Buysse wel dat er een personeelstekort is. Tijdens de kerstdagen heeft hij in totaal 30 werknemers nodig om alles op rolletjes te laten lopen. Het aantal eigen personeelsleden is dan niet toereikend: "We hebben onze vaste krachten en oproepkrachten en we maken gebruik van een aantal uitzendkrachten."

Hoeveel uitzendkrachten er vandaag in het restaurant rondlopen, weet hij niet precies maar hij schat dat er tussen de vijf en tien personeelsleden extra zijn ingehuurd voor vandaag.

Op een borrel gisteravond na, heeft Buysse zelf geen tijd om deze dagen aan Kerst te denken. Hij viert het al jaren een paar dagen na de Kerst met zijn familie op een moment dat hij geen 1.000 gasten over de vloer krijgt.