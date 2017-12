Deel dit artikel:











Auto brandt uit in Middelburg

In de Statenlaan in Middelburg is in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag een geparkeerde auto uitgebrand. De eigenaar ontdekte de brand rond half twee en begon met blussen.

De brandweer heeft het blussen overgenomen. Om het vuur in de motor aan te kunnen pakken is de motorkap weggeknipt. Over de oorzaak is niets bekend.