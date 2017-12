Ongeluk Ritthem; gezochte vrachtwagen komt uit Slovenië

(foto: HV Zeeland)

Vanwege de feestdagen en internationale procedures duurt het nog enige tijd voordat de identiteit van de chauffeur is vastgesteld en zijn verhaal over de toedracht bekend is.

Ongeluk

De auto, met de twee kinderen erin, kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste op een tegenligger. Voor de frontale botsing heeft de auto de oplegger aan de linkerzijde geraakt. Uit het verdere onderzoek moet nog blijken wat de precieze rol van deze chauffeur is geweest.

Herstel

De uitvaart van de twee kinderen Lily en Mike vond afgelopen zaterdag in Middelburg plaats. Via de politie laat de familie weten dat ze dankbaar is voor de vele blijken van medeleven. De moeder van de kinderen heeft het ziekenhuis verlaten en kon de plechtigheid bijwonen.

