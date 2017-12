Nieuwjaarsavond op Omroep Zeeland TV: Danny Vera in Oostkerk

Danny Vera tijdens zijn concert in de Oostkerk in Middelburg. (foto: Escha Tanihatu)

Het intieme concert is op 10 december opgenomen in de Oostkerk in Middelburg voor zo'n honderd kijkers en luisteraars van Omroep Zeeland. Het publiek bestond uit mensen die het volgens degenen die hen opgegeven hadden- verdienden om in het zonnetje te worden gezet. Bijvoorbeeld omdat ze, in de woorden van Danny Vera, een 'klotejaar' hebben gehad of zichzelf altijd wegcijferen voor anderen.

"Ik heb zelf ook een wat minder leuk jaar achter de rug", zei de zanger, doelend op het overlijden van zijn vader, "en ik hoop dat jullie 2018 een stuk mooier wordt dan het afgelopen jaar." Op 1 januari zal de registratie vanaf 18.10 uur ieder uur te zien zijn.

Het concert van Danny Vera in de Oostkerk wordt dinsdag 26 december en 1 januari uitgezonden (foto: Escha Tanihatu)

Naast het concert van Danny Vera is er nog meer aandacht voor muziek op Omroep Zeeland TV: nieuwjaarsnacht, net na 0:00 uur wordt de compilatie van Vestrock 2017 uitgezonden. Op zaterdag 6 januari zendt Omroep Zeeland om 20.30 en 22.00 uur een registratie van het concert Johan Derksen en de pioniers van de Nederpop uit. Het beste uit de Nederlandse popmuziek met optredens van de grondleggers van toen.