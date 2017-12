Politievlogger neemt je mee tijdens vuurwerkcontrole

Politievlogger Jan-Willem was laatst in Zeeuws-Vlaanderen tijdens een vuurwerkcontrole. Jan Willem plaatst wekelijks vlogs waarin hij laat zien hoe de politie te werk gaat. Van de controle in de grensstreek heeft Jan Willem nu zijn vlog online gezet.

Politievlogger Jan-Willem: Politie Zeeland-West-Brabant vuurwerk grenscontrole

Tijdens de controle werd geen illegaal vuurwerk aangetroffen. Wel werd er iemand tussenuit gepikt die nog een boete had openstaan. Hij moest mee met de politie. Ook werden sommige mensen aangesproken op technische mankementen aan de auto. Jan-Willem laat ons in zijn vlog kennis maken met het 'Handboek Regeling voertuigen'. Een dik boekwerk! Het geeft je als leek een leuk inkijkje.

Sas van Gent of Sassenheim

Jan Willem komt zelf van de eenheid Midden-Nederland. Hij moest dus een paar uur rijden eer hij in onze grensstreek was. Dat hij niet helemaal op de hoogte is van de Zeeuwse topografie blijkt wel uit het feit dat hij dacht dat hij in Sassenheim was. Hij bedoelde Sas van Gent... het scheelt zo'n 190 kilometer. In zijn vlog kan Jan-Willem er in ieder geval zelf ook om lachen.