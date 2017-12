Duizend kerststalletjes te kijk in kerk Hengstdijk

Groot, klein, van hout, glas, porselein, chocola. In principe mag iedereen die een kerststal heeft die neerzetten in de kerk. Tussen al die mensen zitten ook verwoede verzamelaars, met honderden kerststalletjes in bezit. Juist voor hen is het bijzonder om hun verzameling te kunnen laten zien aan anderen. De organisatie verwacht dat er minstens duizend bezoekers op de tentoonstelling afkomen.

Opbouw kerststallententoonstelling

In Hengstdijk is begonnen met de opbouw van de kerststallententoonstelling (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf morgen, 27 december, is de kerk vier middagen open om de vele kerststallen te bekijken.