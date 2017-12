Kerstviering zorgt voor volle kroeg in Emmadorp

Elk jaar is de mis in het café weer erg populair. Ook dit jaar zat het café stampvol mensen. Tot genoegen van bedenkster Gina Poppe. "Ik ben ooit op het idee gekomen door een lied van Vader Abraham. Dat gaat erover dat tussen kroegen en kerken weinig verschil is."

De toog is omgebouwd tot altaar en de pastoor gaat voor in traditionele liederen en het verhaal van het kerstfeest. Zo worden 'Stille nacht' en 'Komt allen tezamen' gezongen.

Nieuwe pastoor

De eerste vijf jaar was pastoor Armand Wymeersch voorganger. Hij overleed in september 2012 op 92-jarige leeftijd. Pastoor Ralf Grossert uit Kloosterzande nam vervolgens het stokje over en deed de viering vandaag voor de vijfde keer. "Als de mensen het willen kom ik volgend jaar graag weer terug."

Het goede doel was dit jaar de dagopvang voor ouderen van Curamus in Hulst. "We hadden willen collecteren voor de ezelopvang in Stekene, maar dat ging op het laatste moment niet door. Maar dit is ook een mooi goed doel. Helemaal in de kerstgedachte."

